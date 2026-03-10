Affari Tuoi, bufera social per il post su Martina Miliddi

Il programma Affari Tuoi finisce al centro di una bufera sui social. Il game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, continua a registrare ottimi ascolti ma nelle ultime ore è scoppiato un acceso dibattito per un post pubblicato e poi rimosso dall’account ufficiale dell’emittente.

Al centro della vicenda c’è la ballerina sarda Martina Miliddi, protagonista di un balletto trasmesso nella puntata del programma. Il profilo social di RaiOfficial aveva condiviso uno scatto dell’esibizione accompagnandolo con una didascalia che ha scatenato numerose critiche: “Attenzione, queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiocircolatorio”.

Le parole hanno sollevato un vero e proprio polverone, soprattutto perché pubblicate all’indomani della Giornata internazionale della donna. Molti utenti hanno giudicato il tono del messaggio eccessivamente ammiccante e vicino a un linguaggio sessista.

Di fronte alle polemiche, la tv pubblica ha deciso di cancellare il post. La figura di Martina Miliddi era già stata oggetto di discussioni per i suoi balletti considerati troppo sensuali nella fascia di access prime time.

Chi è Martina Miliddi

Nata il 21 luglio 2000 a Cagliari e cresciuta ad Assemini, Miliddi si è appassionata alla danza fin da bambina, in particolare a quella latino-americana. Nel 2020 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi, entrando nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e arrivando fino alla fase serale.

Negli anni successivi ha lavorato nel corpo di ballo di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi, oltre a partecipare a Viva Rai2! condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Nel 2026 è stata scelta per entrare nel cast di Affari Tuoi, dove continua a esibirsi nel corso delle puntate del programma.

