Alghero, rapine con la maschera di Dalì: fermato un 24enne

Svolta nelle indagini sulle rapine messe a segno nelle scorse settimane ad Alghero, dove il responsabile agiva con il volto coperto dalla celebre maschera di Dalì, divenuta celebre per la serie “La Casa di Carta”.

I Carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni tra abitazioni e campagne del territorio alla ricerca di indumenti e delle maschere utilizzate durante le rapine. Nel corso delle operazioni 4 giovani sono stati accompagnati in caserma per essere interrogati dagli investigatori.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, uno dei ragazzi avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Si tratta di un 24enne algherese, incensurato. Il fermo è stato notificato a mezzanotte di ieri, dopo che il giovane avrebbe reso una confessione dettagliata agli inquirenti.

Le indagini riguardano una serie di rapine accomunate da modalità molto simili. Il malvivente faceva irruzione nei negozi con il volto coperto dalla maschera, tentando di impossessarsi dell’incasso per poi darsi alla fuga. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per ricostruire con precisione numero e dinamica dei colpi, oltre a verificare l’eventuale coinvolgimento delle altre persone indagate.

