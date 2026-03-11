Cagliari, niente corrente: chiusa la sede dello Scano-Bacaredda di via Cabras

Stop alle attività scolastiche nel plesso di via Cesare Cabras dell’Istituto di Istruzione Superiore Scano-Bacaredda a Cagliari. La decisione è stata presa dal sindaco Massimo Zedda, che con ordinanza n.28 firmata martedì 10 marzo 2026 ha disposto la chiusura temporanea della sede scolastica fino a tutta la giornata di mercoledì 11 marzo.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della interruzione della fornitura di energia elettrica nella zona in cui si trova l’istituto. L’assenza di elettricità, iniziata nella giornata precedente, non consente infatti il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche all’interno della struttura.

Per garantire la sicurezza e la regolarità delle attività scolastiche, il Comune ha quindi disposto la sospensione temporanea delle lezioni nel plesso di via Cesare Cabras per la giornata di mercoledì 11 marzo. La riapertura dell’edificio e la ripresa delle attività scolastiche dipenderanno dal ripristino della normale fornitura di energia elettrica nella zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it