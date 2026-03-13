Meteo Sardegna, la primavera non sboccia: instabilità nel weekend

Un temporaneo rinforzo dell’alta pressione regalerà alla Sardegna una parentesi meteo più stabile, caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e nubi sparse, con la possibilità di brevi e isolati rovesci. Sul fronte termico, le punte massime si attesteranno tra i 12 e i 16 gradi, mentre le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo; la ventilazione soffierà prevalentemente dai quadranti meridionali.

Nella giornata di sabato, pur assistendo a un leggero cedimento del barometro, il tempo si manterrà complessivamente discreto per gran parte del giorno, con ampi spazi soleggiati disturbati solo da nuvolosità variabile. Un cambiamento più marcato è atteso però verso sera, quando le prime piogge inizieranno a bagnare il versante occidentale dell’Isola.

In questo contesto, si registrerà un gradevole incremento delle massime, pronte a sfiorare i 18 gradi, a fronte di una stasi nei valori notturni.

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