Brutto incidente a Macomer, morto un 55enne: chiuso un tratto della 131

Un nuovo lutto colpisce le strade della Sardegna a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Statale 131, nei pressi dello svincolo per Macomer. La squadra 7A del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco è intervenuta d’urgenza sul luogo del sinistro, dove un’Alfa Romeo 147, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo schiantandosi frontalmente contro le barriere di protezione.

Le operazioni di soccorso sono state estremamente delicate: i pompieri hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente, un uomo di 55 anni residente a Bortigali, che viaggiava da solo. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati in sinergia dai sanitari del 118, dai Vigili del Fuoco e dall’equipe medica dell’elisoccorso atterrato sulla carreggiata, per l’uomo non c’è stato nulla da fare; le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e i successivi rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, il tratto stradale interessato è stato provvisoriamente interdetto alla circolazione, con inevitabili ripercussioni sul traffico della principale arteria isolana.

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