Aglientu, omette la trasmissione incassi: sospesa licenza a una tabaccheria

Queste ripetute violazioni dell'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi hanno impedito la corretta tracciabilità delle vendite e calcolo delle imposte

La Guardia di Finanza di Palau ha dato esecuzione a un provvedimento di chiusura temporanea per una rivendita di generi di monopolio situata ad Aglientu, la cui licenza rimarrà sospesa per un periodo di 30 giorni. La misura, disposta dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, è la conseguenza di una serie di controlli fiscali condotti dai militari del Comando provinciale di Sassari su una ditta individuale che gestisce, in modo integrato, sia la tabaccheria che un annesso minimarket.

Dalle verifiche è emersa una gestione irregolare della contabilità e dei flussi finanziari. In particolare, i finanzieri hanno accertato la reiterata mancata emissione degli scontrini e la conseguente omissione nell’invio telematico dei dati relativi agli incassi giornalieri.

Queste ripetute violazioni dell’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi hanno impedito la corretta tracciabilità delle vendite e il calcolo esatto delle imposte (IVA e redditi), facendo scattare la sanzione accessoria del blocco totale dell’attività per un mese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it