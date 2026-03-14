Olbia, schianto tra un’utilitaria e una Ferrari: ferita una donna

Incidente tra due auto all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco a Olbia: coinvolte una Ferrari SF90 e una Citroen C3

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Olbia, dove due autovetture si sono scontrate all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Per cause ancora in fase di accertamento i due veicoli, una Ferrari SF90 e una Citroen C3, si sono urtati mentre attraversavano l’incrocio.

Nel sinistro è rimasta ferita la conducente dell’utilitaria, che è stata assistita dal personale sanitario del 118. L’occupante dell’altra vettura è invece rimasto illeso. I Vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Olbia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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