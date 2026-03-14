Pisa-Cagliari, i convocati di Pisacane: 4 rientri importanti

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per la sfida di campionato contro il Pisa, in programma domenica 15 marzo alle ore 15 in Toscana.

Tra le novità più importanti ci sono diversi rientri. Come anticipato nella conferenza stampa della vigilia, saranno a disposizione sia Yerry Mina, che ha recuperato dai problemi muscolari che lo avevano costretto a saltare la gara contro il Como, sia Gianluca Gaetano, tornato disponibile dopo l’infortunio.

Nella lista dei convocati figurano anche Luca Mazzitelli e Alessandro Deiola, entrambi nuovamente a disposizione dello staff tecnico. Non saranno invece della partita lo squalificato Esposito insieme agli sfortunatissimi Andrea Belotti, Mattia Felici e Riyad Idrissi, tutti fuori a causa di pesanti infortuni al crociato.

Dalla formazione Under 20 arrivano inoltre le convocazioni per Paul Mendy, Ivan Sulev e Roberto Malfitano, chiamati a rinforzare la rosa.

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