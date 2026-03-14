Cagliari, Kilicsoy: “Città bellissima, stadio stupendo e tifosi fantastici”

Semih Kilicsoy, giovane attaccante classe 2005 del Cagliari arrivato in estate dal Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha parlato del suo primo impatto con un nuovo campionato e un’altra realtà da quella turca, vissuta per la prima volta nella sua carriera.

“Questo posto è bellissimo, lo stadio è stupendo e i nostri tifosi sono fantastici; ci fanno sentire il loro entusiasmo durante le partite. La gente è molto gentile e calorosa, come tutti i turchi, e ci vuole molto bene! Non è stato facile per me arrivare qui. È la prima volta che mi trasferisco all’estero, non conosco la lingua, non so nulla della città o del paese, quindi all’inizio ho faticato un po”, dichiara l’attaccante ai media turchi di TRT Spor.

“C’era chi pensava che non ce l’avrei fatta qua al Cagliari. Ma grazie alle mie prestazioni degli ultimi mesi, credo di aver dato prova di me stesso e di poter fare ancora di più”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it