Trasferta a Pisa vietata ai sardi, ma valanga di tifosi del Cagliari da tutta Italia

Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la partita Pisa-Cagliari non ha fermato il sostegno dei tifosi rossoblù.

Sui social la pagina che riunisce i Cagliari Fan Club ha annunciato la mobilitazione dei sostenitori residenti nella Penisola. “Ci hanno vietato di andare in trasferta dalla Sardegna. In compenso si sono mobilitati tutti i Cagliari Fan Club e tutti i soci della penisola. Perché il Cagliari non va mai lasciato solo”.

Tra i presenti allo stadio Arena Garibaldi ci sono anche tifosi arrivati dall’estero, in particolare da Londra, a testimonianza del forte legame con la squadra.

Il ricorso respinto dal Tar

Nei giorni scorsi il Cagliari Calcio aveva presentato ricorso al Tar della Toscana, chiedendo l’annullamento del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nell’isola per la gara di campionato contro il Pisa. Il ricorso è stato però respinto.

La misura riguarda il settore ospiti e consente l’ingresso solo ai tifosi rossoblù residenti nella Penisola. Il provvedimento, esteso anche ai possessori della fidelity card, è stato giustificato dalle autorità con motivi di sicurezza legati alla rivalità tra le tifoserie, accentuatasi dopo gli incidenti avvenuti il 10 aprile 2023.

Il divieto sarebbe stato inoltre rafforzato dalla difficoltà di garantire adeguati rinforzi per l’ordine pubblico, anche a causa delle attività organizzative per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’appello di Nicola Riva

A sostenere i tifosi rossoblù era intervenuto anche Nicola Riva, che sui social ha espresso solidarietà verso chi aveva già organizzato la trasferta.

“Non lo trovo giusto – ha scritto – mi dispiace per le tantissime persone che avevano acquistato il biglietto aereo e programmato il viaggio a Pisa. Siamo tutti con voi”.

Riva ha poi lanciato un appello ai tifosi non residenti in Sardegna affinché sostengano la squadra: “Spero che a Pisa possano esserci tutti i tifosi che vivono fuori dall’isola e che facciano sentire il loro calore anche per chi non potrà essere presente. Venite a Pisa, ci vediamo lì. Sempre e comunque forza Cagliari”. Appello raccolto pienamente.

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