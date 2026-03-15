Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: due rientri pesanti tra i rossoblù

Pisa-Cagliari alle 15 all’Arena Garibaldi: ecco le scelte dei due tecnici Fabio Pisacane e Oscar Hiljemark per la sfida salvezza

È tutto pronto per la sfida Pisa-Cagliari, in programma oggi alle 15 all’Arena Garibaldi e valida per la 29ª giornata della Serie A. Per i rossoblù si tratta di una trasferta fondamentale nella corsa alla salvezza, con il campionato entrato ormai nella sua fase decisiva. Ogni punto può risultare determinante per mantenere il margine sulla zona retrocessione.

Le scelte

Il tecnico Fabio Pisacane può sorridere grazie al recupero di diversi giocatori importanti. Tornano infatti a disposizione Mazzitelli, Gaetano, Mina e Deiola, che ampliano le opzioni a disposizione dell’allenatore. L’unica assenza pesante riguarda Esposito, fermato dal giudice sportivo per squalifica.

Pisacane conferma il modulo 3-5-2. In difesa spazio al rientrante Mina, con Zé Pedro e Dossena davanti al portiere Caprile. A centrocampo altro rientro pesante con Gaetano agirà nel ruolo di playmaker, affiancato da Adopo e Sulemana, mentre Obert e Palestra sugli esterni. In attacco Folorunsho supporterà Kılıçsoy.

Formazioni

Pisa: in attesa

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kılıçsoy.

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