Incidente sulla 131 dir, enormi disagi al traffico all’uscita di Cagliari

Mattinata di disagi per gli automobilisti a Cagliari, dove un tamponamento ha provocato lunghe code lungo la Statale 131 dir. Nell’incidente sono rimaste coinvolte diverse automobili e una persona è rimasta ferita in modo lieve, prontamente soccorsa sul posto dal personale del 118.

A causa dell’impatto la circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe file di veicoli che si sono formate non solo sulla 131 dir ma anche sulla 554, la principale arteria di collegamento dell’area metropolitana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, impegnati nei rilievi dell’incidente e nella gestione della viabilità per cercare di riportare la situazione alla normalità.

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