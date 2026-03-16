Pavoletti: “Il gol al Pisa è per Livorno, ma buttato via un match point salvezza”

Nonostante la sconfitta del Cagliari contro il Pisa, Leonardo Pavoletti ha trovato il modo di rendere omaggio alla sua città. L’attaccante livornese ha spiegato il significato dell’esultanza dopo il gol segnato nella partita terminata 3-1 per i toscani.

“Per me questa è una partita speciale, è il mio derby” ha raccontato nel post gara. “Quando ho segnato ho fatto il segno della L di Livorno”. Pavoletti ha ammesso con ironia di aver provocato la reazione del pubblico pisano, consapevole della storica rivalità tra Pisa e Livorno. “Sapevo che avrei incassato la reazione dei tifosi pisani ed è giusto così. È una rivalità sportiva tra due città ‘cugine’. Anche questo è il sale del calcio”.

Una sconfitta che fa male

Al di là dell’episodio personale, Pavoletti ha però riconosciuto i meriti degli avversari e il peso della sconfitta per la corsa salvezza. “Questa sconfitta fa male, abbiamo perso una buona occasione. Faccio i complimenti al Pisa: hanno fatto una grande partita, con tanto cuore. Sembravano loro in superiorità numerica”.

L’attaccante ha poi invitato la squadra a reagire subito: “Buttiamo via un altro match point, ma la nostra forza è la resilienza. Nei momenti difficili abbiamo preso delle botte ma siamo rimasti in piedi. Questa batosta deve servirci da lezione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it