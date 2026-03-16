Cagliari, a passeggio con marijuana, ketamina e cocaina: arrestato

Arresto per droga a Cagliari: la Polizia ferma un uomo con marijuana, ketamina e cocaina. In casa anche bilancino e materiale per lo spaccio

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti nel centro di Cagliari. L’episodio risale alla notte di venerdì quando un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Piazza Costituzione, ha notato un uomo dirigersi velocemente verso Viale Regina Elena.

Alla vista della pattuglia il 31enne ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi, attirando però l’attenzione degli agenti che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante la perquisizione personale l’uomo, apparso subito molto agitato, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana, ketamina e una dose di cocaina, oltre a 110 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

I successivi accertamenti nell’abitazione hanno permesso di scoprire altra droga: circa 86 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, una dose di cocaina e altri 20 grammi di ketamina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e la sua posizione è stata valutata dal Tribunale di Cagliari. Nell’udienza di convalida tenutasi sabato mattina, il Gip ha convalidato l’arresto senza applicare ulteriori misure cautelari.

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