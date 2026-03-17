Caso Becciu, la Corte d’Appello vaticana annulla la sentenza di primo grado

La Corte d’appello vaticana ha dichiarato la "nullità relativa" della sentenza di primo grado, disponendo l'integrale rinnovazione del dibattimento

Svolta giudiziaria nel caso che coinvolge il cardinale Angelo Becciu: la Corte d’appello vaticana ha dichiarato la “nullità relativa” della sentenza di primo grado, disponendo l’integrale rinnovazione del dibattimento. I giudici di secondo grado hanno ordinato che tutti gli atti e i documenti dell’istruttoria vengano nuovamente depositati in cancelleria, fissando per il prossimo 22 giugno l’udienza in cui verrà stabilito il nuovo calendario processuale.

Il porporato sardo era stato condannato nel dicembre 2023 dal Tribunale Vaticano per i reati di peculato e truffa. Al centro del processo vi è la controversa compravendita di un prestigioso palazzo situato al civico 60 di Sloan Avenue, a Londra.

L’investimento, portato avanti tra il 2014 e il 2018 utilizzando le risorse della Segreteria di Stato, si è rivelato un disastro finanziario per le casse della Santa Sede, con un buco di bilancio calcolato in oltre 139 milioni di euro.

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