Sassari, maltrattamenti nella casa di riposo: 7 imputati a processo

Gli ospiti della casa di riposo sarebbero stati vittime costanti di ingiurie, minacce e violenze fisiche, oltre a essere costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie totalmente inadeguate

Ha preso il via dinanzi alla Corte d’assise del Tribunale di Sassari il procedimento giudiziario relativo ai gravissimi abusi che sarebbero stati perpetrati ai danni di 53 anziani residenti nella struttura “Noli me tollere” di Sorso.

Sotto accusa figurano sette persone, chiamate a rispondere, a vario titolo, di un sistema di vessazioni sistematiche. Secondo il Pubblico Ministero Ermanno Cattaneo, gli ospiti della casa di riposo sarebbero stati vittime costanti di ingiurie, minacce e violenze fisiche, oltre a essere costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie totalmente inadeguate.

Le indagini hanno delineato uno scenario agghiacciante: i pazienti considerati più difficili da gestire venivano, secondo l’accusa, immobilizzati a sedie a rotelle o letti con l’ausilio di lenzuola. Come forma di punizione, gli anziani venivano inoltre rinchiusi nelle loro stanze e privati del pasto serale. Il processo è stato rinviato al 31 marzo, data in cui verrà nominato il perito incaricato di trascrivere le intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite durante l’attività investigativa.

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