Olbia, tamponamento a catena nella sopraelevata: ci sono diversi feriti

Il tamponamento a catena ha visto coinvolte diverse autovetture, provocando ferimenti lievi e pesanti rallentamenti al traffico cittadino

Un incidente multiplo ha interessato la viabilità di Olbia, verificandosi sulla sopraelevata sud nella carreggiata che conduce verso l’area portuale. Il tamponamento a catena ha visto coinvolte diverse autovetture, provocando ferimenti lievi e pesanti rallentamenti al traffico cittadino.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con diverse unità di soccorso. Dopo una prima valutazione medica effettuata sul posto, i coinvolti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, per nessuno di loro si sono riscontrate complicazioni cliniche preoccupanti.

La ricostruzione dell’esatta sequenza degli impatti è attualmente affidata alla Polizia Locale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per accertare le responsabilità e comprendere le cause che hanno innescato la carambola tra i veicoli.

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