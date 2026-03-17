Cagliari, Giovanni Porrà sarà Alter Nos per la Festa di Sant’Efisio 2026

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha nominato Giovanni Porrà come Alter Nos in occasione della Festa di Sant’Efisio del prossimo primo maggio. Porrà, 34 anni, consigliere comunale di maggioranza, è stato scelto per ricoprire l’importante ruolo simbolico.

La figura rappresenta sia il potere civile sia quello religioso durante la festa. In passato incarnava il rappresentante del Monarca di Spagna, il Viceré, da cui deriva il significato di “Altro noi”. Oggi questo ruolo è affidato a un rappresentante del Comune, designato direttamente dal sindaco, con il compito di rappresentare la città, le istituzioni e l’intera comunità nella manifestazione sacra.

Il rito del primo maggio

La mattina del primo maggio, giorno della processione, i Mazzieri si radunano all’alba sotto l’abitazione dell’Alter Nos per accompagnarlo al Municipio, dove il sindaco procede con l’investitura ufficiale davanti alla Guardiania.

Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari, all’Alter Nos viene posto al collo il Toson d’oro, antico simbolo della fedeltà dei cagliaritani alla monarchia spagnola, donato nel Seicento da Carlo II. La giornata prosegue con la partecipazione alla messa solenne nella chiesa di Chiesa di Sant’Efisio.

Dopo il rito religioso, l’Alter Nos diventa la massima autorità della manifestazione e segue il cocchio che trasporta il simulacro del Santo lungo tutto il pellegrinaggio dello scioglimento del voto. Le sue funzioni si concludono il 4 maggio, al rientro della processione da Nora, nuovamente nella chiesa di Sant’Efisio.

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