Miasmi a Pula e Sarroch, esposto del Comitato civico: “Subito le verifiche”

Miasmi tra Pula e Sarroch, arriva la segnalazione del Comitato civico: rilevate anomalie di benzene e toluene. Chieste verifiche ai Comuni

Il Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch ha inviato una segnalazione formale al Comune di Pula, con copia anche all’amministrazione comunale di Sarroch e agli assessori competenti, in merito ai forti miasmi avvertiti da numerosi cittadini. Le esalazioni sono state segnalate in particolare nella zona di via Fermi, nella fascia oraria compresa tra la tarda mattinata e l’ora di pranzo.

I dati rilevati

In concomitanza con le segnalazioni, la centralina del Comitato ha registrato un’anomalia nei composti aromatici volatili monitorati. Tra le sostanze rilevate con maggiore evidenza figurano benzene e toluene. Un elemento che, secondo il Comitato, rafforza la necessità di approfondire quanto accaduto.

Le richieste

“Il Comitato ha chiesto agli enti competenti di cristallizzare formalmente l’episodio e verificare l’eventuale sussistenza di fenomeni emissivi compatibili” si legge in una nota. Ma anche “acquisire i dati meteoclimatici e anemologici della fascia oraria interessata e interloquire con i gestori industriali coinvolti per accertare eventuali anomalie o eventi tecnicamente rilevanti”. E concludono: “Le segnalazioni dei cittadini, quando coincidono con un riscontro strumentale, non possono essere liquidate con superficialità. Servono verifiche, trasparenza e risposte ufficiali”.

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