Assemini, auto ribaltata nella zona industriale: ferita una donna

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina ad Assemini, dove intorno alle ore 9 si è verificato un incidente stradale nella zona industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. La donna è stata successivamente trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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