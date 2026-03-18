Perdita idrica occulta a Quartu, confermato lo stop all’erogazione notturna

Le recenti operazioni di monitoraggio sulla rete idrica di Quartu Sant’Elena non hanno ancora permesso di individuare una perdita occulta particolarmente insidiosa, che non manifestandosi in superficie richiede l’adozione di misure straordinarie. Per ovviare a questa difficoltà tecnica, Abbanoa ha programmato una serie di ispezioni mirate che possono essere eseguite esclusivamente con le condotte prive di pressione.
Di conseguenza, si renderà necessaria una sospensione dell’erogazione idrica durante le ore notturne, interessando l’intero perimetro del centro urbano a partire dalle 19:30, ora in cui verranno chiusi i serbatoi situati sulla collina di Sa Serrixedda.
Il distacco non sarà percepito immediatamente dalla popolazione, poiché le abitazioni continueranno a beneficiare per circa due o tre ore della scorta d’acqua residua presente nei cento chilometri di tubature cittadine. I primi disagi colpiranno le utenze situate nelle zone più alte o ai piani superiori dei condomini, per poi estendersi gradualmente a tutto l’abitato.
Restano invece regolarmente servite le zone del litorale e della collina di Sant’Anastasia, alimentate da un sistema idrico indipendente. Durante la notte, i tecnici lavoreranno per localizzare e riparare il guasto nel momento di minor consumo generale, con l’obiettivo di ripristinare il servizio standard per tutta la città entro le 6:30 del mattino successivo.
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