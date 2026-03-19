Sanità, FdI propone l’Osservatorio liste d’attesa in Sardegna

Questa mattina in Consiglio regionale è stata presentata la proposta di legge del gruppo di Fratelli d’Italia per l’istituzione dell’Osservatorio liste d’attesa nella Sanità, denominato Ortass.

“Una volta tanto siamo d’accorso con il Partito Democratico. Non si può navigare a vista, il tema delle liste d’attesa va affrontato in modo diverso e consapevole”, ha dichiarato il vice capogruppo Fausto Piga, sottolineando come, nonostante le risorse stanziate, i risultati non siano ancora soddisfacenti.

Secondo la proposta, l’Ortass sarà un nuovo organismo con il compito di monitorare e analizzare i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario regionale. “Uno strumento che dovrà permettere di affrontare con maggiore efficacia e concretezza la criticità delle liste d’attesa, attraverso l’analisi dei dati sui tempi d’attesa e, al contempo, uno spazio di confronto e collaborazione tra politica e addetti ai lavori” spiega Piga.

L’Osservatorio sarà composto dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, dall’assessore e dai dirigenti dell’assessorato alla Sanità, dal Ruas e da rappresentanti sia della maggioranza che dell’opposizione in Consiglio regionale. Per il funzionamento dell’organismo non sono previsti compensi.

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