Cagliari, venditore di pollame e spacciatore: arrestato al mercato rionale

Operazione antidroga a Cagliari, dove i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinati dal Comando Provinciale e dal Gruppo cittadino, hanno arrestato un uomo accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio all’interno di un noto mercato rionale. L’uomo, dedito alla vendita di pollame, è stato trovato in possesso di eroina già suddivisa in dosi e pronta per la cessione, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Le operazioni sono state condotte anche con il supporto delle unità cinofile e dei Baschi Verdi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di droga, tra cui cocaina ed eroina, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 37,8 grammi di eroina, 16,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un telefono cellulare e oltre 3.500 euro in contanti.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Il giudice, a seguito dell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura degli arresti domiciliari.

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