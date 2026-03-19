Villanovafranca in festa, Giuseppe “Peppino” Porru compie 100 anni

Villanovafranca si è stretta oggi, giovedì 19 marzo 2026, in un caloroso abbraccio attorno a Giuseppe “Peppino” Porru, che ha ufficialmente varcato la soglia del secolo di vita. Nato esattamente cent’anni fa, il neo-centenario rappresenta un pilastro della memoria storica della Marmilla.

La sua è stata una vita scandita dai ritmi della terra e dal lavoro nei campi, un’esistenza dedicata all’agricoltura e alla famiglia. Solo lo scorso ottobre, Peppino aveva celebrato l’eccezionale traguardo dei 75 anni di matrimonio con l’adorata moglie Maria, scomparsa purtroppo di recente. Dal loro lungo legame sono nati cinque figli, che oggi, insieme a una folta schiera di nipoti e pronipoti, hanno inondato il festeggiato di affetto.

A rendere omaggio a questo traguardo straordinario è intervenuto anche il primo cittadino, Matteo Castangia, che a nome di tutta la cittadinanza ha consegnato a Peppino una targa celebrativa. La festa non è stata solo un evento privato, ma un momento di gioia collettiva per l’intera comunità, fiera di annoverare tra i suoi abitanti un testimone così longevo e stimato.

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