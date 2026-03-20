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Convocati Italia, presenti Caprile e Palestra! Gattuso li chiama in azzurro per i playoff

Per Caprile si tratta della seconda chiamata in azzurro, mentre per Palestra è la prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Elia Caprile e Marco Palestra - Instagram

Grande gioia in casa Cagliari per l’estremo difensore Elia Caprile e il laterale destro, rivelazione di questo campionato, Marco Palestra. I due giocatori rossoblù sono stati convocati in Nazionale maggiore dal Commissario tecnico Gennaro Gattuso per le gare di playoff d’accesso al Mondiale 2026.

Per Caprile si tratta della seconda chiamata in azzurro, mentre per Palestra è la prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore.

Tra i convocati del Ct Gattuso figura anche il centrocampista sardo dell’Inter Nicolò Barella; esclusione per l’ex portiere rossoblù, ora al Tottenham, Guglielmo Vicario.

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