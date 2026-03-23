Cucciolo ucciso in un cantiere a Sant’Elia: l'Aidaa annuncia denuncia e una taglia da 1.000 euro per individuare i responsabili

Cagliari, cucciolo ucciso: l’Aidaa denuncia e mette una taglia

Continua a suscitare forte indignazione la vicenda del cagnolino ucciso in un cantiere a Cagliari, nel quartiere di Sant’Elia, dove l’animale sarebbe stato inseguito con un escavatore, travolto e successivamente colpito con una pietra.

Secondo quanto emerso, il caso è stato segnalato alla garante degli animali del Comune di Cagliari, che avrebbe ricevuto un video contenente immagini particolarmente cruente. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un cantiere, ha rapidamente fatto il giro del Paese, alimentando un’ondata di sdegno.

L’intervento degli animalisti

Sulla vicenda è intervenuta l’Aidaa, che ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia alla Procura del capoluogo sardo per fare piena luce sull’accaduto.

L’associazione ha inoltre dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione una ricompensa di 1.000 euro per chi fornirà elementi utili a identificare i responsabili.

Intanto sulla vicenda proseguono le verifiche del Comune di Cagliari, che sta indagando sui lavori al Parco degli Anelli di Sant’Elia.

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