Dinamo Sassari ko a Milano, finisce 99-87: ora sfida salvezza contro Treviso

La sconfitta per 99-87 contro l’Olimpia Milano complica il cammino della Dinamo Sassari, che ora è chiamata a guardarsi alle spalle per evitare di rientrare nella zona retrocessione.

Nel match disputato al Forum, nel giorno delle celebrazioni per i 90 anni del club milanese, i sassaresi hanno mostrato due volti: brillante e convincente in avvio, fragile e discontinua nella fase centrale della gara.

La Dinamo era partita con grande intensità, arrivando anche sul +10. La reazione dei padroni di casa, però, è stata decisa: un parziale devastante di 22-2 tra secondo e terzo quarto ha ribaltato completamente l’inerzia del match.

L’Olimpia ha toccato anche il +23, mettendo apparentemente al sicuro il risultato. I biancoblù, però, non hanno mollato e nel finale sono riusciti a rientrare fino al -8, prima della chiusura definitiva firmata dai canestri decisivi di Guduric.

Nonostante il ko, arrivano indicazioni incoraggianti per la squadra sarda. Su tutte, la prestazione di Macon, autore di 23 punti e vero trascinatore offensivo. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla prossima gara contro la Treviso Basket, ultima in classifica, in programma al PalaSerradimigni.

Tra le due squadre ci sono 6 punti di distanza: una vittoria permetterebbe alla Dinamo di allontanarsi in modo significativo dalla zona calda e avvicinarsi alla salvezza matematica.

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