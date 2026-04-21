Cagliari, Mazzitelli: “Mancano 5 partite, vogliamo ottenere la salvezza definitiva”

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha parlato del finale di stagione della squadra rossoblù che vede la compagine di Pisacane in piena lotta per la salvezza a sole 5 giornate dal termine del campionato di Serie A 2025/2026.
“Mancano cinque gare alla fine del campionato, dobbiamo fare più punti possibili, a partire già dalla prossima partita, così da raggiugere quanto prima la salvezza: è un obiettivo su cui lavoriamo da inizio anno e ora deve essere conquistato definitivamente”, dichiara Mazzitelli a SkySport a margine del torneo giovanile “Manlio Selis” di Budoni.
“Il destino è nelle nostre mani, siamo pronti ad andarci a prendere i punti che mancano per conquistare il nostro obiettivo”.
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