Sport Cagliari, Mazzitelli: “Mancano 5 partite, vogliamo ottenere la salvezza definitiva”

Cagliari, Mazzitelli: “Mancano 5 partite, vogliamo ottenere la salvezza definitiva”

"Il destino è nelle nostre mani, siamo pronti ad andarci a prendere i punti che mancano per raggiungere la salvezza", ha aggiunto Mazzitelli

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Luca Mazzitelli - Instagram

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha parlato del finale di stagione della squadra rossoblù che vede la compagine di Pisacane in piena lotta per la salvezza a sole 5 giornate dal termine del campionato di Serie A 2025/2026.

“Mancano cinque gare alla fine del campionato, dobbiamo fare più punti possibili, a partire già dalla prossima partita, così da raggiugere quanto prima la salvezza: è un obiettivo su cui lavoriamo da inizio anno e ora deve essere conquistato definitivamente”, dichiara Mazzitelli a SkySport a margine del torneo giovanile “Manlio Selis” di Budoni.

“Il destino è nelle nostre mani, siamo pronti ad andarci a prendere i punti che mancano per conquistare il nostro obiettivo”.

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