Nuova disinfestazione a Cagliari. Mercoledì 29 luglio 2020 la disinfestazione contro la diffusione di scarafaggi si svolgerà in viale Merello e nel vico II Merello. A partire dalle 8 del mattino, il Servizio anti-insetti interverrà in particolare nella aree in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.

Prescrizioni da rispettare: