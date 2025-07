Cagliari, manutenzione alberi in viale Merello: modifiche al traffico

Sono in arrivo delle modifiche alla circolazione e alla sosta in viale Merello a Cagliari. Dal 14 al 19 luglio verranno svolti infatti dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature, nell’orario compreso tra le 6.45 e le 13.

Lo ha reso noto il Comune attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 1715/2025. Perciò, è stata disposta: la chiusura temporanea al traffico veicolare, con esclusione dei mezzi diretti alle attività commerciali presenti nel tratto interessato e dei residenti con accesso ai condomìni, e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per l’intera durata dell’intervento e negli orari indicati.

Per garantire la sicurezza dei pedoni durante lo svolgimento degli interventi, il Comune ha reso noto che saranno presenti movieri muniti di indumenti ad alta visibilità, con compiti di regolazione e assistenza al transito pedonale in prossimità dell’area di cantiere.

Revocato dunque l’avviso che era stato precedentemente predisposto.

