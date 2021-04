I Carabinieri di Sinnai (Ca) stamani hanno scoperto un gruppo di giovani che ha organizzato in una villetta con annesso giardino, in località “Villaggio delle Mimose”, una festa per salutare la fine della zona arancione e l’inizio delle maggiori restrizioni per il contenimento del Covid.

I vicini hanno tollerato il baccano per tutta la notte, ma stamani prima dell’alba si sono stancati e, senza essersi consultati, hanno chiamato i carabinieri al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del paese ed hanno trovato in casa 15 giovani, di cui 6 minorenni, quasi tutti cagliaritani e li hanno identificati e segnalati alla Prefettura di Cagliari per violazione delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19.

I militari hanno controllato i ragazzi che avevano organizzato una festa nella villetta, di proprietà del nonno paterno di uno dei giovani segnalati e a tutti è stata applicata la canonica sanzione da 400 euro. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri sembra che i genitori dei ragazzi fossero all’oscuro di tutto.