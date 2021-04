La percentuale di popolazione della Sardegna che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,7% e così l’Isola resta ultima fra le regioni nella classifica stilata dalla Fondazione Gimbe. La media italiana è 6% ma ci sono 10 regioni e le due province autonome di Bolzano e Trento che fanno meglio.

Al palo anche la somministrazione delle due dosi di vaccino agli over80: solo il 18,3% ha completato i richiami rispetto alla media dell’Italia che si attesta al 36,8%. Una sola dose, però è stata inoculata al 42,6% degli ultraottantenni, più o meno in linea con altre regioni virtuose. Va meglio, sempre secondo il report settimanale della Fondazione Gimbe, con le vaccinazioni per la fascia di popolazione 70-79 anni: ha completato il ciclo vaccinale il 2% mentre nel resto del Paese la media è del 2,2%. Il 7,7% degli anziani inclusi in questa categoria ha avuto almeno la prima dose.

