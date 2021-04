“Si comunica che l’Ats Sardegna ha stabilito la quarantena per la classe ** della scuola secondaria di primo grado Antonio Cima dal 12 al 24 aprile compreso”. E’ quanto si legge in un avviso pubblicato stamani dalla Direzione scolastica dell’Istituto di Piazza Giovanni XXIII.

Al primo giorno di lezioni in didattica a distanza, così come previsto dalle norme relative alla ‘zona rossa’ dunque, è stata accertata la positività di un alunno. Precauzionalmente la classe va in quarantena in attesa dei risultati dei tamponi che verranno effettuati ai ragazzi