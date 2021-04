I Foo Fighters confermati come protagonisti del prossimo I-Days Milano, che tornerà nell’estate 2022, dopo l’annullamento dell’edizione 2021.

Il festival si svolgeerà dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno e i Foo Fighters si esibiranno domenica 12 giugno 2022, nella stessa giornata di Nile Rodgers & Chic.

La band americana capitanata da Dave Grohl torna nel nostro paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018 dove si esibirono nella giornata inaugurale del festival regalando, insieme ai Guns N’ Roses, un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.

“Medicine At Midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”.