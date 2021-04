“Inammissibili i ritardi nella vaccinazione dei soggetti fragili in Sardegna che attendendo da settimane di essere chiamati per il vaccino. A questo punto, è necessario un intervento urgente del Ministero della salute per verificare che cosa stia accadendo nell’isola e per accelerare la campagna vaccinale a salvaguardia della salute dei Sardi”, è quanto ha dichiarato il deputato Andrea Vallascas (L’Alternativa c’è) che ha annunciato un’interrogazione al Ministro della salute in merito ai ritardi in Sardegna nella vaccinazione anti Covid dei soggetti fragili.

“Una situazione particolarmente grave – spiega Vallascas – perché si tratta di persone a cui si sarebbe dovuta garantire priorità. Invece, sono ancora in attesa di essere contattati dalle unità operative e dagli ambulatori degli ospedali che li hanno in cura, così come aveva annunciato la Regione”.

“È inaccettabile – prosegue – che la Regione Sardegna non abbia predisposto e avviato con tempestività un piano per i soggetti vulnerabili, anche in considerazione della elevata diffusione di alcune patologie, come il diabete, nei confronti delle quali il virus potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso”.

“A questo punto – conclude Vallascas – si rende urgente un intervento del Ministero della salute, a salvaguardia dei soggetti fragili, considerato che la Regione ha dimostrato una grave inadeguatezza nella gestione della campagna vaccinale: campagna che ci vede al sestultimo posto in Italia per dosi inoculate”.