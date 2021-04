Un uomo è stato trasportato al Brotzu per una ferita d’arma da fuoco. Intorno alle 16 è giunta alla Centrale operativa dei Carabinieri di via Nuoro, una richiesta di intervento da parte di un uomo il quale riferiva che il padre, 58enne con precedenti a carico, era stato ferito da colpo d’arma da fuoco da una persona a lui conosciuta dopo una lite nella zona di Pirri-Su Planu. La lite sarebbe dovuta al fatto che il ferito aveva attraversato con le sue pecore il terreno del feritore che si è risentito.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Cagliari- Sant’Avendrace, insieme ad altre due pattuglie di supporto, ed hanno fermato, a circa due km di distanza dal luogo dov’è accaduto il fatto, l’autore del gesto. Si tratta di un imprenditore 76enne cagliaritano incensurato, detentore del porto d’arma per difesa personale regolarmente autorizzato, che nel frattempo si era appunto allontanato. L’arma, regolarmente detenuta, è stata recuperata insieme ai colpi residui contenuti nel caricatore.

Il pastore 58enne, al momento ricoverato all’Ospedale Brotzu non versa in pericolo di vita. L’unico proiettile che lo ha colpito ha attraversato il polpaccio ed è fuoriuscito dalla gamba. Il feritore in caserma ha ammesso le sue responsabilità ed è accusato di lesioni dolose gravi. La sua posizione è attualmente al vaglio del magistrato. Sul posto oltre ai Carabinieri di Sant’Avendrace anche il Comandante del Nucleo investigativo con una Squadra.