“Ancora una volta ci vediamo costretti ad evidenziare una situazione di profondo degrado, incuria e di potenziale pericolo per i cittadini. L’ex lavatoio posto in prossimità dell’uscita di via de Martini all’incrocio con via Domenico Millelire (ex131), si trova in uno stato di totale abbandono, sporcizia e ridotto ormai ad un deposito di ogni genere di rifiuto”. La denuncia arriva da Pietro Pedoni, esponente di Fratelli d’Italia Sassari.

Come Pedoni spiega nel comunicato, sono stati gli stessi cittadini a segnalare più volte la situazione di assoluto degrado dell’ex lavatoio, senza però ricevere “adeguate risposte e non vedendo nessun intervento nel merito. Ritenendo tale struttura ormai non più recuperabile e quindi fruibile per nessuno scopo, chiediamo all’ amministrazione comunale e agli Assessorati competenti, la possibilità di prevederne la demolizione, liberando così spazio utile ad altri scopi, come ad esempio una pensilina per la fermata dell’ autobus. Oppure inserire lo spazio recuperato, tra gli interventi per la messa in sicurezza di quel tratto stradale, previsti dalla delibera del Commissario Provinciale di Sassari, e, come richiesto dai cittadini con una raccolta firme e da un ordine del giorno approvato all’ unanimità dal Consiglio comunale”.

Alcune foto: