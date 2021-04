Il Comitato di Quartiere organizza per oggi, giovedì 22 aprile, alle 18.30, un dibattito pubblico sull’annunciata realizzazione di un deposito di distribuzione e stoccaggio di gas metano a 300 metri dal Villaggio Pescatori di Giorgino.

La Comunità del Villaggio non è pregiudizialmente contraria all’impianto, ma è al lavoro da anni per la soluzione di ogni problema in materia di sicurezza, tutela ambientale, valorizzazione sociale ed economica per uno dei borghi storici del capoluogo, abitato e attivo economicamente nel settore della pesca, della nautica, del turismo e della solidarietà, e per questo auspica l’individuazione di un diverso posizionamento del terminal GNL.

La piena consapevolezza, da parte della Comunità del Villaggio e delle attività economiche presenti, dei rischi e delle opportunità legate alla realizzazione del rigassificatore sarà al centro della discussione a cui sono stati invitati i sindaci della Città Metropolitana, gli assessori regionali competenti, parlamentari, consiglieri regionali e comunali, l’Autorità Portuale, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali, le associazioni ambientaliste e culturali, le cittadine e i cittadini.