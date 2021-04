Questo pomeriggio, verso le 16:30, si dovrebbe tenere un Consiglio dei ministri incentrato sull’esame finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo la convocazione di un nuovo incontro con le Regioni sul testo definitivo.

“La presidenza portoghese metterà in calendario l’approvazione dei primi piani di Recovery all’Ecofin del 18 giugno. Siamo anche pronti a convocare un Ecofin straordinario l’ultima settimana di giugno per approvare la seconda ondata di piani. Non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo rilanciare la ripresa“: l’annuncio arriva, attraverso un post pubblicato su Twitter. dal premier portoghese Antonio Costa, nel suo turno di presidenza della Ue, congratulandosi con Francia, Germania e Grecia per l’invio dei piani.