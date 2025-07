Riciclo carta e cartone: Cagliari e la Sardegna guidano il Sud

Quest’oggi è stato presentato in Municipio il rapporto Comieco che ha messo in risalto il ruolo della Sardegna per il riciclo della carta e del cartone. Secondo quanto emerso infatti, la Regione si trova in testa alle graduatorie che riguardano il Sud e le Isole.

All’interno dell’Isola spicca poi Cagliari che ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata su tutte le frazioni superiore al 76%.

“Risultati che arrivano da un sistema di raccolta sfidante e impegnativo, come tutte le novità, e dall’impegno e dalla collaborazione sempre crescente delle cittadine e dei cittadini: ma sono numeri che significano anche che le cagliaritane e i cagliaritani percepiscono perfettamente l’importanza della tutela dell’ambiente, capiscono quello che sta succedendo nel mondo e contribuiscono con i propri comportamenti, anche i più piccoli, a portare avanti la sfida” ha affermato il sindaco Massimo Zedda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it