Per la vertenza Rizzeddu, che coinvolge i lavoratori impegnati nei servizi di gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi dei pazienti psichiatrici,: è fissata la data dell’incontro tra i consiglieri regionali eletti nel Sassarese e i rappresentanti sindacali di categoria.

«Discuteremo della situazione del centro di Rizzeddu», sottolinea Antonio Piu, consigliere regionale dei Progressisti che un mese fa aveva inviato una lettera al presidente del Consiglio con la richiesta di incontro, «lunedì 3 maggio alle 11 negli spazi della facoltà di Medicina dell’Università di Sassari. L’obiettivo comune, lo ripetiamo, deve essere la soluzione urgente della vicenda tanto per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori quanto per il servizio che offrono in un periodo in cui il sistema sanitario è sotto pressione»