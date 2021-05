Slitta ai primi di giugno, dato il perdurare della zona arancione per la Sardegna, il doppio appuntamento con “Il Divino Cammino”, lo spettacolo incentrato sulla Divina Commedia narrata e interpretata da Alessandro Anderloni con le musiche dal vivo di Mauro Palmas alla mandola: la recita prevista per il 15 maggio nello scenario del vulcano spento di Monte Lisiri, nei pressi di Ittireddu (Ss), è rimandata a martedì 1 giugno, sempre con inizio alle 17; così anche la tappa successiva, in programma il 16 maggio nella cornice della Gola di Is Cioffus, tra le montagne di Sarroch, nel Sud Sardegna, si sposta a mercoledì 2; invariato, anche in questo caso, l’orario: si comincia alle 11,30.

Nel “Divino Cammino”, Alessandro Anderloni, attore, regista e autore veneto, da anni impegnato in progetti teatrali su Dante Alighieri, e il compositore, ricercatore e strumentista Mauro Palmas, nome di spicco della musica in Sardegna, accompagneranno gli spettatori in un percorso fisico e spirituale, poetico e musicale, attraverso le cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio, Paradiso; un percorso che intreccia notizie e aneddoti sulla vita di Dante, la fascinazione per il suo poema, e la dizione di tre canti accompagnata dalle musiche appositamente composte per lo spettacolo.

Organizzato dall’associazione culturale Elenaledda Vox, in collaborazione con l’associazione L’Officina delle idee, “Il Divino Cammino” ripropone la riuscita formula di Muidas, già collaudata con successo in passato, che ambienta eventi culturali di qualità in siti di particolare fascino, anche con l’obiettivo di valorizzare le bellezze naturali e storiche della Sardegna. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, per assistere agli spettacoli è necessario prenotarsi inviando una mail di richiesta all’indirizzo mareminiere@gmail.com, indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Nella risposta di avvenuta registrazione saranno specificati luoghi, orari e altre informazioni utili sui due appuntamenti, proposti con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del C0mune di Sarroch e del Comune di Ittireddu, con la collaborazione di Sardinia Ferries, Proloco Ittireddu, Italteleco, Cemis, Aissa Màissa, Nuova X Gamma e la media partnership di Blogfoolk.

Il doppio appuntamento con “Il Divino Cammino” si propone come anteprima di Mare e Miniere, la rassegna dedicata alle espressioni artistiche di matrice popolare, che dal 21 al 27 giugno vivrà a Portoscuso la sua quattordicesima edizione.