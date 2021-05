Aumentano lievemente, nel breve termine, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.085 nuovi positivi al test, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 7.852 di mercoledì 12 maggio.

I decessi registrati in un giorno sono stati 201, in calo rispetto a ieri.

Diminuiscono di 99 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, mentre nei reparti ordinari si segnano 672 degenti meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 287.026 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, mercoledì erano stati 306.744. Il tasso di positività è del 2,8%.