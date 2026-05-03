Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali

La sfida Bologna-Cagliari, in programma oggi alle 12.30, si presenta come uno snodo fondamentale per il finale di stagione. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma traguardi che possono incidere profondamente sugli equilibri del campionato.
La squadra guidata da Vincenzo Italiano è chiamata a una reazione per restare agganciata alla corsa al settimo posto. Un piazzamento che potrebbe valere l’accesso alla Conference League, soprattutto in caso di successo dell’Inter in Coppa Italia.
Dall’altra parte, il Cagliari allenato da Fabio Pisacane arriva con maggiore tranquillità, ma senza abbassare la guardia. I rossoblù sono infatti vicini alla salvezza matematica, forti di un vantaggio di otto punti sulla Cremonese, ma ancora alla ricerca della certezza aritmetica.
Le scelte
Pisacane conferma il 4-3-2-1 con Esposito come riferimento offensivo, supportato da Folorunsho e Palestra. In difesa spazio alla coppia centrale Mina-Dossena, con Zé Pedro e Obert titolari sui lati.
Il Bologna risponde con il consueto 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Odgaard, Dominguez e Bernardeschi.
Le formazioni ufficiali
Bologna (4-3-3): Pessina; De Silvestri, Lucumi, Helland, Miranda; Freuler, Sohm, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez.
Allenatore: Italiano.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Deiola, Gaetano; Palestra, Folorunsho; Esposito.
Allenatore: Pisacane.
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