La forza di Sarroch per Sant’Efisio, processione nel ricordo di Elena

Un’atmosfera insolita, carica di commozione e raccoglimento, ha accompagnato il passaggio di Sant’Efisio a Sarroch durante l’edizione 2026 della storica festa. Il tradizionale corteo, solitamente animato da colori e celebrazioni, si è svolto quest’anno in un clima segnato dal lutto che ha colpito profondamente l’intera comunità.

La scomparsa di Elena Siddi, figura molto conosciuta e attivamente coinvolta nell’organizzazione della festa, ha lasciato un vuoto tangibile tra i presenti. La sua perdita, avvenuta proprio nella mattina del primo maggio, ha trasformato il significato di una giornata da sempre simbolo di devozione e identità collettiva.

Una processione nel silenzio

Dopo la tappa a Villa d’Orri, il simulacro del Santo è giunto in paese, portato a spalla dall’Arciconfraternita del Gonfalone. Il corteo ha attraversato le vie cittadine in un silenzio carico di emozione, fino a raggiungere la chiesa di Chiesa di Santa Vittoria, dove è stata celebrata la Santa Messa.

Presenti le autorità locali, con il sindaco Angelo Dessì in prima fila, insieme a una comunità unita nel dolore ma determinata a mantenere viva la tradizione.

Il ricordo sui social

L’amministrazione comunale ha espresso il sentimento collettivo con parole cariche di partecipazione: “In occasione della 370ª Festa di Sant’Efisio, la comunità di Sarroch ha accolto il Santo in un clima profondamente diverso dal solito. Non la gioia festosa che da sempre accompagna questo momento, ma un sentimento condiviso di dolore e raccoglimento per la scomparsa di Elena, che ha segnato nel profondo l’intero paese”.

Anche il Comitato locale ha voluto ricordarla con un messaggio semplice e intenso: “Ciao Elena, ti ricorderemo per sempre”. Tra i tanti commenti apparsi online, uno in particolare racchiude il senso della giornata: “Ha aspettato che si vestisse per lui e poi l’ha avvolta tra le sue braccia”.

Fede più forte del dolore

Nonostante la tristezza, la comunità ha scelto di non interrompere il rito, rendendo omaggio a Sant’Efisio con la stessa devozione che Elena Siddi aveva sempre dimostrato. Una testimonianza di fede e appartenenza che, anche nel dolore, continua a unire un intero paese. Oggi alle 15, nella chiesa di Santa Vittoria, i funerali.

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