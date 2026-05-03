Scontro auto-bus a Sassari, cinque giovani feriti all’alba

Incidente all’incrocio tra via Carlo Felice e via delle Mimose: intervento di Vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale

Paura nelle prime ore del mattino a Sassari, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto con 5 giovani a bordo e un autobus. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5 all’incrocio tra via Carlo Felice e via delle Mimose, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra del Vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a gestire le prime operazioni di emergenza.

I 5 ragazzi presenti nell’autovettura sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto con due ambulanze. L’intervento tempestivo ha consentito un rapido trasferimento per gli accertamenti del caso.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

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