Incidente stradale questa mattina in via Pessina, a Cagliari. Un bus guidato da un 32enne residente nell’hinterland, transitava nella via diretto verso piazza Repubblica circolando nella corsia riservata.

Arrivato all’altezza del civico 18 ha investito un pedone di 13 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.