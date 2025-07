Esce di strada e l’auto viene avvolta dalle fiamme, paura a Romana

Grande spavento nel Sassarese per un incidente che ha visto un'automobile uscire di strada e venire avvolta dalle fiamme

Paura nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 28 bis, nei pressi del comune di Romana, dove intorno alle 19 di ieri un grave incidente ha coinvolto un’autovettura che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è ribaltata, incendiandosi.

L’unico occupante del veicolo è riuscito a salvarsi grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti, che lo hanno aiutato a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Subito dopo è stato affidato alle cure del personale del 118, con il supporto dell’elisoccorso, intervenuto per il trasporto d’urgenza.

Due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari sono arrivate sul posto per spegnere l’incendio, che nel frattempo si era esteso anche alla vegetazione circostante. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno proceduto alla bonifica dell’area per consentire ai sanitari di operare in piena sicurezza.

L’intervento ha evitato conseguenze peggiori in una zona colpita da forte siccità e a rischio incendi. Restano in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

