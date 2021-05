Sono 5.218 i positivi al nuovo coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento i decessi, 218 in un giorno, mentre ieri erano 164. Nei 218 morti di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono comprese anche 85 vittime (su 107) della Campania risalenti ai mesi precedenti e individuati a seguito di verifiche delle Asl, si legge nelle note della tabella quotidiana del ministero della Salute.

I tamponi molecolari e antigienici sono invece 269.744 e il tasso di positività è dell’1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri (-0,4%).

Da lunedì, tutta Italia sarà gialla. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

