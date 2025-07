Il Mater Olbia, dopo una fase sperimentale, è diventato il primo centro in Italia a implementare ufficialmente questa nuova tecnologia

Olbia, impianto neurostimolazione midollo con IA: è il primo in Italia

Un significativo passo avanti nel trattamento del dolore cronico è stato compiuto presso l’ospedale privato Mater Olbia, dove è stato eseguito il primo impianto in Italia di un innovativo dispositivo di neurostimolazione midollare ad alta frequenza che integra l’intelligenza artificiale (AI) a scopo medico. Si tratta dell’ultima evoluzione della linea SCS (Stimolazione del Midollo Spinale) ad alta frequenza di Nevro.

Il dispositivo, denominato Nevro HFXiQ, è progettato per sfruttare le più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale per garantire una gestione più efficace e personalizzata del dolore cronico, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei pazienti.

Dopo una fase di sperimentazione condotta in tre centri pilota (Verona, Ravenna e Napoli), il Mater Olbia è diventato il primo centro in Italia a implementare ufficialmente questa nuova tecnologia. Il sistema permette al paziente di interagire con il neurostimolatore tramite un telecomando avanzato, simile a uno smartphone. Attraverso questo dispositivo, il paziente può immettere dati e ricevere in tempo reale, anche da remoto, una regolazione personalizzata della stimolazione.

